外傳前立委顏清標因被問及母親祖墳的土地問題，被氣到血壓飆高住院，民進黨台中市第二選區立委補選候選人林靜儀上午呼籲大家注意身體；立法院副院長蔡其昌則說，民政局長為何去爆這種料？是不是他們陣營內鬨？大家應該要去問盧秀燕市長。

顏清標昨晚傳出因血壓飆高送急診，林靜儀表示，她祝福顏董事長早日康復；這幾天天氣突然變冷，有些慢性病或年紀較大的長者身體壓力也大，救護車出入的聲音很多，急診室也比較忙碌，呼籲大家要注意保暖、適當補充水分。

因此事是被學生在Dcard上爆料才傳出，林靜儀認為，這樣的爆料不太好，利用別人生病在急診室的事情炒作議題，這行為不可取，大家在急診室都是最狼狽的時候，人家在生病、人躺在急診室，不會願意自己生病的樣子被公開，卻把人家的照片傳出來，這樣不太好，也侵犯個人隱私。

這起事件在Dcard被爆出後，外傳是民政局長間接證實此事，蔡其昌對此說，他們聽到後很訝異，也不解民政局為何要去爆這種料，是不是他們同個陣營中出現內鬨或什麼？他感到匪夷所思，大家應該問問盧秀燕市長。