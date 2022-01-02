台中第二選區立委補選，選情緊繃。前國民黨黃國園黨部主委、退將于北辰宣布退出國民黨後，公開支持民進黨候選人林靜儀。資深媒體人吳子嘉認為，于北辰表態支持，可能會害慘林靜儀，而林靜儀也絕對不敢讓于北辰去台中站台。

針對台中第二選區補選，于北辰表態支持林靜儀，會不會成為扭轉選情的關鍵？吳子嘉2日在《董事長開講》網路直播節目中認為，這會害死林靜儀。最簡單的指標，如果有用的話，林靜儀明天就會叫于北辰去台中站台。但是他保證，林靜儀不敢讓他去，因為于北辰只要去台中，搞不好會被人家吐口水，甚至喊「背骨」都來了，因此，林靜儀絕對會躲于北辰，躲得遠遠的，嚇都嚇死了。

吳子嘉覺得，于北辰是優秀將領，要領導作戰，起碼要帶種，怎麼會怕人家恐嚇。于北辰長得很帥，有將軍的樣子，上電視講得頭頭是道，然後變得很紅，不過，是不是因為他紅了之後，頭開始變大了；因為于北辰有一個動作很奇怪，他跑去支持林靜儀做什麼？看來于北辰並不懂政治，等過了一、兩年之後，他就會清醒了。