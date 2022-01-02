台中第二選區立委補選，進入倒數7天。前國民黨黃國園黨部主委、退將于北辰日前在臉書發表聲明退出國民黨，表明2022年要走自己的路，後來並公開挺民進黨候選人林靜儀。針對于北辰支持林靜儀，是否會影響國民黨候選人顏寬恒選情？資深媒體人黃暐瀚分析表示，「沒有什麼影響」。

黃暐瀚2日在政論節目《新聞大白話》中表示，于北辰支持林靜儀，這是他個人意見表態，他對台中二選區有什麼影響力嗎？可以影喜一萬、兩萬票嗎？既然沒有，又何必在意一個公眾人物，評論員或是退將說支持林靜儀或是誰，就沒那麼重要了，他甚至投票給林靜儀都不行。所以不要因此認為，于北辰挺林靜儀，林靜儀就聲勢大振，大振在哪？

黃暐瀚指出，于北辰這件事，顯然最後這幾天，民進黨非常希望拿出來當成一個招牌，就說起義來歸等等，其實不用解讀這麼多，因為不是在講桃園市選舉，這是台中市補選，何況于北辰又不是常態在台中耕耘，中市的黃復興難道不去聽所謂的市黨部主委、台中市長，國民黨主席，卻跑去聽桃園的一個退將的話嗎？所以于北辰有權可以退出國民黨，理念不合也沒問題，但是那幾個理由，基本上跟台中二選區的選舉，完全八竿子打不到邊，所以沒有什麼影響

黃暐瀚也認為，水可載舟亦可覆舟、刀可以切菜，也會切到自己的手。于北辰退出國民黨，說是因為家人被威脅，他去報警，所以警方的高層給他一個電話，他覺得窩心，那沒有問題。但不能講沒打電話的國民黨高層，他就很心寒，因為國民黨高層也管不動警政系統。