台中第二選區立委補選於9日投票。國民黨候選人顏寬恒、民進黨候選人林靜儀兩人短兵相接，選情非常緊繃。台北市長柯文哲父母前往位於沙鹿的宮廟參拜，巧遇國民黨候選人顏寬恒，為選情投下一個震撼彈。資深媒體人黃暐瀚表示，台北市長柯文哲不是要刻意出手，可是「有效果」。

黃暐瀚8日在政論節目《新聞大白話》中表示，台北市長柯文哲並不是要刻意出手，可是有效果。民眾黨2020年立委選舉，在台中第二選區沒有推候選人，不分區政黨票有2萬多票，也就是說，柯文哲在沙鹿及大烏龍這邊，在2020年總統大選那一次拿到了2萬多票。

黃暐瀚認為，我們不用再去糾結柯媽媽跟顏寬恒同框，到底是不是刻意。但是柯媽媽跟顏寬恒同框後，柯市長也在台北市細數了很多林靜儀的事，比如挺高端、罵台北市完全不疫調等等，這些喚起了專業醫師怎麼這樣講話，這個這個我覺得會影響。總之我覺得趕快等這個選舉的結果出來後，不要再怪力亂神了。

另外，民眾黨發言人楊寶楨被問到柯媽出手等於是柯P出手嗎？她表示、民眾黨中央是沒有去介入這件事，但是她必須說，很多人說怎麼可能是巧遇，她覺得應是有心人士去促成這個局。柯嗎平常就有拜拜的習慣，可能是人家揪柯媽去拜拜，柯媽可能也沒有想太多去那邊會見到誰。而柯媽這件事，她認為，的確對選情會有一些影響。