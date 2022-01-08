【LIVE直播】中二補選倒數最後一天！ 顏寬恒全力衝刺掃街

台中第二選區立委補選戰況膠著，明(9日)就要投票了，藍綠兩黨皆全力總動員，今藍綠候選人都會舉辦選前之夜，引發關注。被問及父親顏清標今(8日)晚上會不會出席晚會？顏寬恒表示，他身體恢復的狀況都還順利，我們希望他多休息，那他也都照醫院規定的安排在醫院休息。

國民黨候選人顏寬恒今晚6點在沙鹿保安宮三山國王廟旁舉辦晚會，面對對手傾全黨之力請總統、副總統參加，顏寬恒今表示，我們不會孤伶伶，有很多鄉親陪伴跟好朋友支持，也感謝這段時間再這麼困難情況，兩個多月以來所有政論節目攻擊、抹黑、造謠以及鋪天蓋地新聞，還是能夠得到鄉親鼓勵，我們感動也非常感謝，在掃街拜票挨家挨戶地拜託過程，都得到非常好的回饋。

國民黨主席朱立倫連日來則為國民黨候選人顏寬恒電話催票，懇託在地領袖「每一票都重要、選戰到了最後關鍵、一步一腳印一起打拚」呼籲支持者1人打10通電話拉票，讓藍軍支持者票票入匭。

至於民進黨候選人林靜儀今晚也會舉行選前之夜，地點為烏日日出停車場。但國內疫情開始拉起警報，由於防疫優先，行政院長蘇貞昌取消參加民進黨林靜儀的選情之夜活動，至於正副總統預計會參加選前之夜，則是引發外界批評，應以防疫優先，總統府回應，總統、副總統仍維持台中與台北行程，但會視疫情狀況彈性調整。