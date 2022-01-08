台中市第二選區立委補選將在明天投票，藍綠陣營都在進行最後衝刺。資深媒體人黃揚明認為，沙鹿和烏日這兩個地方的得票結果分別是國民黨候選人顏寬恒、民進黨候選人林靜儀的勝選關鍵；他還分析了顏寬恒過去的選舉結果指出，台北市長柯文哲陣營和投票動力，也會是決定選戰勝負的關鍵。

黃揚明今天(8日)在臉書上表示，明天就是台中第二選區立委補選投票日，共有5位候選人，但林靜儀、顏寬恒這2位主要政黨候選人一路廝殺，結果仍難預料。晚上的選前之夜，林靜儀辦在烏日區，顏寬恒辦在沙鹿區，是各自陣營的勝選關鍵。

黃揚明發現，顏寬恒2013年參選立委補選以來，三度參選得票率都沒能過半，對以組織戰為優勢的他而言，顯示拓展中間票源的能量不足。且顏寬恒過去三次參選都是贏沙鹿就勝選（2013、2016）、輸沙鹿就落選（2020），沙鹿是該選區人口最多的票倉，也常被視為「顏家大本營」，顏若能在沙鹿拉出票數差距，勝算就不小。

黃揚明分析，顏寬恒的弱點則是烏日，選三次立委從沒贏過，若在烏日落後太多，選情就不樂觀；綠營在烏日具有優勢，因此若能在烏日多贏、沙鹿少輸，林靜儀就可望勝出。顏寬恒這次競選階段定調非藍綠對決、在地V.S.空降，其實有現實考量。

黃揚明也翻出2020年總統大選在該區的得票分布結果指出，顏寬恒陣營非常篤定，在這個選區顏家大於國民黨、是國民黨需要顏家，不是顏家需要國民黨但顏家要擴大支持群眾也不容易，這也是最後一週，讓柯文哲這張牌出鞘的主因。柯媽媽、柯文哲、陳佩琪這三位一體的連續技攻擊不見得是挺顏，但很清楚地在打林，若影響想投林的柯支持者最後不投票，或是本來不想出門的柯支持者去投顏，都可能影響選戰結局。

黃揚明也說，2020的立委選戰顏寬恒敗給選前5個月才空降的陳柏惟，當時關鍵就是蔡英文率領的國家隊全力拉抬。這次民進黨仍是如法炮製，且才剛操盤了公投的逆轉模式，因此全黨拉抬林靜儀、猛攻顏家不正義，務求衝高中間選民、年輕選票及返鄉票。不過，補選畢竟不是大選，投票率很難衝得太高。在3個月內投票3次的疲勞狀態中，這個選區會有多少選民出門投票？又在元旦連假後、大學期末考期間，哪一方支持者的投票動力較強，都可能成為影響勝負的關鍵因素。