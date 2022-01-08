陳柏惟8日晚間現身林靜儀的選前之夜，引發各界關注，他上台發言講到激動處時，忍不住眼眶泛紅。(圖 翻攝自中時新聞網影片)

台中第二選區立委補選最後衝刺，民進黨候選人林靜儀8日晚間舉辦選前之夜造勢晚會，前立委陳柏惟也現身力挺林靜儀，說到激動處時，陳柏惟還忍不住眼眶泛淚。此事也在網路上引發網友熱議，許多網友都對此感到十分傻眼。

陳柏惟登台時，就已經眼眶泛紅，他表示，2018年自己選輸後，朋友問自己，是否會繼續參政？他則回應，「如果台灣需要我，我有能力出一份力，我就會來打拚，我就繼續拚」。這時，陳柏惟一度哽咽說不出話。

陳柏惟指出，被罷免後有人問他，還會繼續參與政治嗎？「我說，給人糟蹋成這樣，再走下去真的是被虐狂，但是很快我就看到一個讓我很放心的人選，叫做林靜儀醫師，她握著我的雙手，跟我說，這一擔，姐姐來替妳顧」，講到激動處，陳柏惟更忍不住落淚。

此事也在PTT上引發網友熱議，不少網友紛紛揶揄陳柏惟，「被罷免黨沒幫你還是那麼忠誠，可憐哪」、「有你這個被罷免的活廣告還好意思說」、「被罷免的還真是有曝光率啊」、「這禮拜不是每天罵到冒煙，怎麼又哭了？」、「不對耶，被罷免的人哭是加分還是扣分」、「你應該問為何總統沒幫你反罷免」、「被罷免掉還有臉出現在選民前面拉票？」、「找被剛罷掉的來站台，實在是很好笑」、「被罷掉的還敢站台」、「刷存在感」。