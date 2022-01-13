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從四項公投到補選、罷免，國民黨在一個月內經歷了3場挫敗。國民黨有中常委提案，要修改國民黨的黨名為「台灣國民黨」。國民黨前主席洪秀柱今天（13日）對此怒斥，那是一個非常沒有出息的想法跟做法，如果黨內還是有人這樣去做，就離開這個政黨吧。

洪秀柱13日受訪表示，民黨是個百年政黨，是創建中華民國的政黨，它的名字就叫中國國民黨。如果我們的心還停留在台灣這個小小的地方，就違背我們的憲法，國民黨也不夠資格，就變成地方的政黨，不是全中國的一個政黨，她認為，那是一個非常沒有出息的想法跟做法，如果黨內還是有人這樣去做的話，就離開這個政黨吧，去成立他自己的「台灣國民黨」好了。

洪秀柱表示，對朱立倫的千字文，以及四大公投沒有過關，她當然心裡十分難受，國民黨主席朱立倫不出來開記者會，她個人認為是不智的決定，不夠聰明。因不管輸贏，尤其是失敗了，你更要勇於承擔，站出來把話講清楚說明白，檢討自己的問題在哪裡，這才是最正確的作法，所以她感到非常遺憾，或許有人給他做了一些建議，但這個建議是害他。