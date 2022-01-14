俗話說：「親兄弟明算帳。」凡牽扯到金錢的事情，最好都要算清楚，避免日後糾紛。不過如何算才「公平」又是一大難題，日前一名PTT網友在Car板發問：15個人分成5車出遊，但出發地不同，載的人數也不同，油錢該怎麼分攤才合理？引發網友熱議，其中有網友妙回：「按體重分配比重收錢！」讓原PO哭笑不得。

原PO表示一行人約15人，一共開了5台車，出發地有台北、高雄，目的地是南投，不過由於是三天兩夜，帶了不少共同使用的物品，分配在不同車上，因此並非每輛車的乘客數都相同。而原PO是主辦人，希望能有公平的解決方式，因此想出將所有車的油錢加總後除以人頭，為每個人需負擔的油資，最後再平分給五位車主，但不知這樣的做法是否公平，因此上網發問。

一名網友因車資計算問題上網發問。（圖／擷取自PTT討論區）

許多網友都分享自己過去的經驗，大多是乘客在車上主動跟車主算好，因為各車油耗跟里程不同，各自算比較合理。不過原PO提到團中有車主載了許多貨物，因此各車單獨計算對載貨的車主不公平，出力又花更多錢。最有趣的是有一名網友提出不如把所有行李秤重跟每個人的體重加總，看人佔總重量的比例來計算需負擔多少車資，讓原PO哭笑不得表示「不要增加主辦人的難度」。

油錢如何計算其實不是重點，而是在於同團者是否好相處。（示意圖／shutterstock）

也有人提出可以事前就每個人繳公基金，油錢、過路費、停車費等等都從中扣除，最後如果有剩下再平分退回給所有人。最後有人點出關鍵，其實網友討論出盡可能公平的做法，只要團內有人特別難搞，就容易起爭執，一起出遊的朋友是不是「好咖」最重要，無論做法是否公平，只要團員都同意就沒問題！