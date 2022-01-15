新北市動保處去年11月11日接獲民眾通報，新店安泰路山上出現一隻快60公斤的高加索犬，疑在等待主人，不管眾人如何誘捕，執意要在原地不肯離去，但因牠已有攻擊登山民眾狀況發生，為避免意外，新店動物之家在流浪動物之家基金會及志工等人協助下，以吹箭方式成功順利捕抓。認養人蔡小姐透過社群媒體知道高加索犬故事，多次來看這隻高加索犬，近日決定認養並取名叫「11」，想給牠一個溫暖的家。

新店動物之家駐區獸醫師莊子昇表示，最初在安泰路山上發現牠時，非常乖巧坐臥在地面上，護著身邊玩具，偶而會刁球啃咬，動保員想用食物引誘牠離開都失敗，經過一週觀察及餵食，牠仍監守在原地啃咬玩球，經過好幾夜等待觀查，牠守護地盤非常強烈。

高加索犬是世界犬隻體型最大品系之一，成犬身高約在64到75公分之間，體重約45到80公斤，這種品系犬隻都非常忠誠，但對陌生人卻是相當有防備心，這隻狗受過訓練並有良好服從性，為讓牠找到溫暖的家，新店動物之家將影片上傳社群媒體，遠在新竹尖石鄉的蔡小姐得知這個訊息，多次開車前來動物之家探望和牠進行互動，融化高加索犬的心。

蔡小姐表示，透過臉書得知高加索犬在人煙稀少的山上，一直在原處不肯離去，即便是動保處人員來現場以食物誘惑，仍執意留在原地，應該是在等待牠的主人，不知道是什麼原因分開，因牠的忠誠，讓蔡小姐願意多次前來探望，希望可以慢慢建立關係，讓牠知道這世界上還是有人愛牠。透過幾次接觸互動，一步一步慢慢融化並治癒高加索犬內心世界，近日終於願意讓蔡小姐撫摸，也讓旁邊動保員驚呼高加索犬認定第2個主人，非常不容易。蔡小姐為牠取名「11」，承諾一輩子照顧牠，永不讓牠孤單。