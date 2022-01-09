樹德科技大學設計學院師生團隊發揮創意，將大內的人文風貌轉譯成各種設計型態，9日展出一系列商品。（張毓翎攝）

樹德科技大學設計學院師生團隊發揮創意，將大內的人文風貌轉譯成各種設計型態，9日展出一系列商品。（張毓翎攝）

樹德科技大學設計學院師生團隊發揮創意，將大內的人文風貌轉譯成各種設計型態，9日展出一系列商品。（張毓翎攝）

大內區公所今天在大內圖書館3樓舉辦設計成果發表記者會。（大內區公所提供／張毓翎台南傳真）

樹德科技大學設計學院與台南市大內區公所合作，透過產業文化調查，挖掘大內的人情歷史寶藏，師生團隊發揮創意，將其轉譯成各種設計型態，提升大內的地方品牌，9日展出一系列作品如標章LOGO、吉祥物設計或桌曆、伴手禮盒、地圖摺頁等周邊商品。

樹德科大「跨域創新創業專題」課程指導老師張怡棻，帶領學生與跨域業師團隊包含台南市政府文化局社造輔導老師宋金山、高田設計總監沈琮祐、錦源興總監楊子興及產業行銷專家張亞忻率隊，到大內進行產業文化調查，推動「城鎮品牌」視覺設計專案。

學生蔡依靜、陳沂蓁說，這次透過田野調查來到大內，看到許多甜根子草，而啟發她們開發「lucky rolly」香氛御守，以大內吉祥物–酪梨為外型，其中外型涵義代表著「大」、「籽」代表「內」裝著花草植物，可以吊掛在衣櫥等處，其香氣揮發在四周。

張怡棻說，這次由師生團隊提出大內城鎮品牌視覺設計，將當地美好的人文地產景轉譯成為各種設計型態，藉由與公所的創生合作，建立互惠模式，將學生的設計理念變成實際的品牌視覺意象，透過這次師生的齊心協力，激盪出大內的城鎮品牌元素。

大內區長李義隆說，今天展示出9組標章LOGO設計、9組吉祥物設計、4組周邊商品，包括桌曆、伴手禮盒、香氛御守、果乾酪梨籽茶、LINE貼圖及4組地圖摺頁，之後公所會挑出其中2至3種實際運用在地方，感謝師生們協助建置大內的城鎮品牌。