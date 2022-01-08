台中市第二選區立委補選、台北市第五選區無黨籍立委林昶佐罷免案將於9日投票，然近日台北市市長柯文哲妻子陳佩琪與母親何瑞英，卻接連搶佔新聞版面，辛辣談話十分吸睛。對此，港媒評論直言，原本綠營佔上風的態勢瞬間被逆轉，讓綠營急得如熱鍋螞蟻，「柯文哲家這兩個女人夠猛！」

香港媒體《中評社》7日評論指出，柯文哲元旦升旗獨站吹冷風看閱兵40分鐘引發熱議，柯雖以主席之姿下令民眾黨不准再發言，卻管不住自己妻子、媽媽的嘴。兩位柯家女性對綠營接連砲打，先是陳佩琪一周內連發三篇文，從元旦升旗事件罵到罷昶案，何瑞英隨後更「巧遇」國民黨立委候選人顏寬恒，還順勢狂轟民進黨立委候選人林靜儀。

評論贊同民進黨前立委郭正亮的評論，認為陳佩琪、何瑞英的言論，是柯文哲「模糊中的明確」，意在間接告訴柯粉「不喜歡林靜儀」、「林昶佐滿腦子政治算計」。雖單一事件對大局影響有限，但柯家兩位女性接連搭上目前全台政界最熱的中二立委補選與罷昶案，遙相呼應的效力難以忽視。

對此，評論直呼「柯文哲家這兩個女人夠猛！」即便綠營善用網軍對付柯文哲，但遇到一個不太用網路的長者柯媽媽、一個言之有理又敢言無畏且會大打筆戰的柯太太，似乎就沒輒了，「柯文哲行走政壇，靠兩個女人足矣。」