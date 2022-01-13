確診患者「自關抽風設備」醫護恐慌 柯文哲下令重啟劍潭檢疫所

台北市聯合醫院有醫生爆料，有新冠肺炎確診者把醫院當旅館，擅自把抽風系統關掉。市長柯文哲13日表示，這個社會什麼奇奇怪怪怪的人都有，他已經下令重啟劍潭活動中心防疫專責旅館，才不會搞到遍地烽火，每個地方都要防守太累了。

北市有3例專責病房護理師感染確診，柯文哲今表示，防疫專責病房被突穿本來就是預料中的事，但還是要改進，只要是人就會有人為錯誤，要努力避免。

有確診者把醫院當旅館，擅自把抽風系統關掉，柯文哲指出，這個社會什麼奇奇怪怪怪的人都有，與其把病人分散在所有醫院，讓每個地方都要費盡心思防守，不如把人集中，他已經下令重啟劍潭活動中心防疫專責旅館重啟，才不會搞到遍地烽火，每個地方都要防守太累了。

昨傳出北市有醫院把流感疫苗打成高端，柯文哲說，誤打一定會有，但要想辦法避免，若要講實話會嚇到，美國研究醫療主治錯誤死掉的人比車禍死亡的人還多，醫院也是滿危險的地方，不要有事沒事去住醫院。