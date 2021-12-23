顏寬恒送了一台電動輔助車給遭前立委陳柏惟撞傷的白老先生。（摘自顏寬恒臉書）

送電動代步車給曾遭陳柏惟撞傷白老先生 顏寬恒：出於善意

台中市第二選區立委補選候選人顏寬恒昨日貼臉書，表示送了一台電動輔助車給遭前立委陳柏惟撞傷的白老先生，外傳時機點很敏感。顏23日受訪指出，案件曝光後曾匿名要送，但老先生因陳柏惟當時還具立委身分有所顧忌而婉拒，直到陳卸任後12月份才收下，完全是出於善意，痛批這種政治操作不能讓人認同。

顏寬恒指出，高雄白老先生事件，他當時就一直很關心，第一時間曾透過第三人，以匿名方式要送電動代步車給他，因為當時在任的立委還是陳柏惟，所以白老先生可能也會擔心，那時並沒有收下。

顏寬恒表示，一直到陳柏惟立委卸任後，也就是12月份左右，再度透過第三者，他們去請當地里長用匿名方式，白老先生也不知道是顏寬恒送的，才收下代步車，是出於善意才送的。

顏寬恒反批陳柏惟從事發後，一路過來始終不聞不問，沒有對白老先生做任何關心，甚至於在事情曝光後，還打電話給白老先生，讓他心生畏懼；選舉不應該選到這樣泯滅人性，他只是出於善意關心，他們刻意要做政治操作，是不能讓人家認同的。

陳柏惟稍早也在臉書指出，第一時間自己已與當事人聯繫，在未獲當事人同意之前，不會主動證實顏寬恒自我宣傳文的真假，避免與選舉無關的人承受不必要的壓力， 可以理解顏想轉移顏滿目瘡痍的事實，他也曾經以為公眾人物可以就公共政策對話，保有最後的道德良知，但顏3週前就已策動邪惡計畫。