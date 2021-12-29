台中第二選區立委補選將於明年1月9日投票，藍綠雙方進入最後衝刺階段。對此，前民進黨立委郭正亮表示，立法院副院長蔡其昌曾講過一句名言，如果那句話是對的話，那林靜儀就要緊張了。值得注意的是，郭正亮也預估，雙方候選人最後可能的得票數。

郭正亮28日受邀上「宅神」朱學恒臉書直播，談及台中補選，他表示，近期有聽到當地賭盤的內容，兩邊都有人在下賭盤，不過是各有勝負。國民黨前立委柯志恩近日也頗擔憂跟自己說，現在民調確實拉近的非常明顯，顯然選情真的很緊張。

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不過，對於補選選情，郭正亮倒認為，今年下半年以來，台中二選區已經投過一次罷免陳柏惟，又投了一次公投，現在又要投補選，他不太看好年輕人會為了補選又專程返鄉，且年關將至，很多學校一月中又要期末考，而上次公投，民進黨已經傾全力動員投票，若短時間連續投三次，綠營可能出現有過度動員的結果，因此，最後階段，很可能就是看地方的動員。而林靜儀是空降到台中選，她的陸軍在哪裡？說穿了就是民進黨的基本盤嘛！

至於公投結果，是否會影響顏寬恒選情？郭正亮表示，顏家對公投結果沒有很用力催票、動員，現在是自己的選舉，動員力度當然不一樣，因此，郭正亮個人推測，顏寬恒的得票數，基本上不太可能會比公投得票數6萬4千票還低，林靜儀的票數最多到6萬8千票就到頂了，有沒有額外票數，他目前是看不出來。顏寬恒的票數，除了基本盤6萬4到6萬6千票，應該還有額外的票數。以公投核四來說，兩方的票6萬6比6萬4，也只差2000票，而這次補選，顏寬恒本人出來選，動員的力道，一定超過公投的力道。

最後，郭正亮續指，立法院副院長蔡其昌講過一句名言，如果那句話是對的話，那林靜儀就要緊張了，蔡其昌說，「海線(第二選區+第一選區)民進黨的民調要+6%」，即現場票數可能是投不出來的，要贏6%才真正叫贏。