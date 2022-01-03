台中市第二選區立委補選即將在1月9日進行投票，各候選人無不把握最後一段時間努力催票，民進黨候選人林靜儀針對空降說反駁，稱國民黨主席朱立倫過去參選新北市長時也是「空降」，結果再度遭國民黨打臉，指出林靜儀為了這次補選才在2021年10月緊急將戶籍遷到中二選區，問林靜儀「在中二又住過幾天？」

朱立倫元旦為顏寬恒輔選時，說這場選舉不是政黨的對決，而是「在地對空降」，說一個空降候選人沒有任何對地方的政績，只用口水謾罵、抹黑、造謠，就要贏得選舉，如果台灣民主是這樣，那真的是民主很大的傷害。

林靜儀則反駁說自己在台中念書、工作，甚至服務地方民眾30年，每天都能遇到自己照顧過的家庭，並提到朱立倫從桃園選新北的事情，質疑當時是否有人用類似的方法攻擊他。

不過國民黨指出，朱立倫在新北市中和區居住多年，老房子到現在都還在，且當時參選消息一出現，當地街坊鄰居等都相當歡迎，根本沒有空降一說；國民黨文傳會主委凌濤也說，林靜儀除了沒有任何實績來佐證自己的能力外，宣布參選後更是將中二選區搞得滿是政治口水，除了不斷抹黑外卻遲遲不提出規劃願景，說「不僅空降而且空心」。