台中第二選區立委補選今（9）日投票，國民黨候選人顏寬恒上午8點赴沙鹿保安宮投下自己的一票。他表示對自己有信心，而被問到父親顏清標的狀況，他則表示父親狀況很好，謝謝大家關心，也希望父親多多休息。
顏寬恒受訪時表示，昨天晚會結束就休息。面對媒體詢問顏清標身體狀況，顏寬恒說，父親的狀況很好，謝謝大家關心，也希望父親能多多休息。至於顏清標會去投票嗎？顏寬恒再次強調，希望他多多休息；若能開放探訪，也會到醫院探視父親。
顏寬恒也說，心情很平靜，今天天氣很好，呼籲大家踴躍投票，並對自己有信心。
台中第二選區立委補選今（9）日投票，國民黨候選人顏寬恒上午8點赴沙鹿保安宮投下自己的一票。他表示對自己有信心，而被問到父親顏清標的狀況，他則表示父親狀況很好，謝謝大家關心，也希望父親多多休息。
顏寬恒受訪時表示，昨天晚會結束就休息。面對媒體詢問顏清標身體狀況，顏寬恒說，父親的狀況很好，謝謝大家關心，也希望父親能多多休息。至於顏清標會去投票嗎？顏寬恒再次強調，希望他多多休息；若能開放探訪，也會到醫院探視父親。
顏寬恒也說，心情很平靜，今天天氣很好，呼籲大家踴躍投票，並對自己有信心。
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