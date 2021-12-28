台中第二選區立委補選將於明年1月9日投票，雙方進入最後倒數衝刺階段。對此，前民進黨立委郭正亮表示，他覺得台中補選結果，最後決定勝負的關鍵，就是投票率，投票率若壓在45%以下，那民進黨候選人林靜儀會比較麻煩，因為代表投票結果是靠地方組織動員為主，也隱含著返鄉投票的人不多。

郭正亮28日受邀上「宅神」朱學恒臉書直播，談及台中補選，他表示，台中第二選區，上次前立委陳柏惟罷免案，就有蠻多人出來投票，當時投票率有51%多，陳柏惟因為靠擊敗顏寬恒在當地出名，因此知名度在當地是要遠大於林靜儀的，而林靜儀是空降去中二選區參選，在地人對她的印象不深，她完全是靠空軍的力量，即民進黨和綠媒在撐，而顏寬恒就是靠陸軍，雙方的支持者結構不同。

朱學恒問郭，「現在全國的綠營網軍都在打顏寬恒，影響會有多大？」郭正亮坦言，這部分他沒有資料，也沒有前例，再加上台中地檢署今天開始進駐16個檢察官查賄查弊，這會不會造成顏寬恒動員困難？自己也是第一次看到這樣的模式。朱學恒好奇問，「這種打法和操作，會不會讓綠營有反效果？」郭正亮說，這不到最後一周，是看不出成果的。

最後，朱學恒追問「台中市長盧秀燕對顏寬恒票數影響大不大？最後一周才動作是否會對選情造成波動？」郭正亮說，要到最後一周才知道，現在還沒看到動作，還太早了，「我不知道她會用什麼形式，講實在話就是這樣，台中這選區三次投票，都很難預測」。