國民黨文傳會今天開記者會指控民進黨立委劉世芳在立院司法法制休息時間對著法務部官員與在野黨立委說「政治偵辦是針對顏家的啊」，國民黨文傳會副主委林家興認為法務部長蔡清祥應該出面說明有無受到執政黨壓力進行司法的政治追殺。

林家興剪輯影片指控劉世芳於去年12月6日立院司法法制委員會上的休息時間，說出「政治偵辦是針對顏家的啊」。當天會議主題為邀請法務部等相關單位針對「司法不可雙標，行政必須中立─選舉、公投政治偵辦爭議」進行專案報告。

林家興質疑劉世芳公然介入指揮檢調，民進黨中二選區立委參選人林靜儀要接受這樣的骯髒協助來助選？蔡清祥有沒有受到民進黨壓力作政治追殺？要不要公開澄清？出來捍衛司法尊嚴。

國民黨文傳會副主委黃子哲也批評蔡總統臉書連續宣傳輔選林靜儀，好像國家沒有其他重要事了一樣。他也提到，民眾黨台中大里立德里長江和樹表態支持顏寬恒，卻遭前民進黨市議員廖述鎮打電話以三字經恐嚇，這案子檢調查了嗎？只看到檢警調帶隊追殺挺顏里長、里民，押人取供人心惶惶。

國民黨文傳會副主委徐弘庭表示，檢調為了炒米粉案押人取供，但這案子有成案了嗎？有起訴了嗎？如果最後沒有，就要出來說明，選舉期間為何有政治偵防行為？是否企圖影響選舉行為，顏寬恒炒米粉不行，但是林靜儀米其林肉圓就可以？前台中市長林佳龍海陸大餐就可以？