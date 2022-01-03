針對民進黨立委劉世芳在立法院對著法務部官員與在野黨立委說「政治偵辦是針對顏家的啊」，法務部長蔡清祥3日深夜回應，檢調機關對於任何公職選舉查察工作，除嚴守行政中立外，並不問對象、黨派、身分、地位，本「有聞必查」、「有據必辦」態度，以法律為唯一標準，積極主動展開查察行動。

國民黨文傳會3日舉行記者會指控民進黨立委劉世芳在立院司法法制休息時間對著法務部官員與在野黨立委說「政治偵辦是針對顏家的啊」，國民黨文傳會副主委林家興認為法務部長蔡清祥應該出面說明有無受到執政黨壓力進行司法的政治追殺。

蔡清祥表示，法務部所屬檢調機關對於任何公職選舉之查察工作，除嚴守行政中立外，並不問對象、黨派、身分、地位，本「有聞必查」、「有據必辦」態度，以法律為唯一標準，積極主動展開查察行動，遏止賄選、暴力、賭盤及假訊息等介入而影響公正選舉之不法犯行。

蔡清祥強調，法務部堅定作為執法同仁之堅強後盾，對於政府維護乾淨選舉之決心，貫徹到底，一切依法行事。同時他也要求檢調等執法人員，嚴正查察不法，對於任何違反選罷法等犯罪情事，依法嚴辦，絕不寬貸。