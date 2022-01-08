警方破獲網路簽注機房，逮獲犯行送辦。(翻攝照片／林欣儀台中傳真)

台中第二選區立委補選選情膠著，賭盤傳言更是甚囂塵上，為確實防制選舉賭盤與暴力事件發生，台中市警察局烏日、霧峰及清水分局與刑事局攜手查察，破獲以生技公司為掩護的賭博投注站，因該投注站隱身在商辦大樓內、管制森嚴，警方埋伏許久，趁著一名辣妹外出買炸雞的時機衝入，一舉查獲。

警方指出，中二選區立委補選投票在即，為貫徹選前查緝賄選、防制暴力及選舉賭盤，去年11月開始就針對包括六合彩、運動賽事及博弈網站等賭博犯罪展開掃蕩，2個月來總計動員警力達176人次，查獲賭博簽賭站17處、逮獲22名犯嫌。

烏日警方表示，日前接獲線報，指稱一棟商辦大樓內疑似設有簽賭站，各單位即持續追查，果然發現該簽注站掛羊頭、賣狗肉，藉由生技公司掩護，員警在外埋伏許久，但因該大樓設有感應器、難以突破，直到一名辣妹外出買炸雞，員警伺機衝入，順利破獲該簽賭站。

警方破獲徹處網路簽賭機房，發現其帳上賭客多達500多人，且近兩個月內賭資及金流累計達1億8000多萬元，但未查獲與賭盤相關。台中市警察局長長蔡蒼柏表示，乾淨選風是民主政治的基礎，警方全力動員，盼確保投開票過程公平即順利。