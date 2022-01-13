網友自曝在健身房不愉快經驗，因對著鏡子練習，竟被人以為盯著女生看。（翻攝PTT）

國外一名健身辣妹在TikTok發表一段影片爆紅，她在健身房做深蹲，翹臀不停上上下下，但正後方男子從頭到尾「目不斜視」，讓這名辣妹大讚。這段影片飆破540萬次觀看，引發熱烈討論。有網友在PTT分享親身經歷，曾在健身房因為「鏡子」，莫名被人當成變態的不愉快經驗。

該網友表示，他去健身房練free weight，習慣對著鏡子調整姿勢，某次在練肩平舉時，一個男生跑過來說：「請你不要一直看我女友，好嗎？這樣她感覺很不舒服。」，原PO滿頭問號：「什麼？我看你女友？」。

原來該男與其女友，以為原PO一直透過「鏡子反射」盯著女方，原PO當下十分錯愕，因自己專心在練肌肉，根本沒注意到後面有一個女生也在練器材，儘管原PO不斷澄清，但對方仍用一副「看死變態」的樣子盯著原PO，他只能無奈離開原處，移到別的地方鍛鍊。

看完原PO悲慘遭遇，鄉民們紛紛回應：「好慘」、「先拆鏡子」、「歹年冬，厚蕭郎」、「女的去健身房的10個有幾個是去練的？又有幾個是去社交的呢？」、「還好啊 笑一笑就好了 當做看奇珍異獸」、「我才要叫你女朋友不要一直偷看我」、「其實這超難辦的 離不離開都百口莫辯 運氣差點還被傳成變態」。不過也有網友指出：「相信你沒有看，但是其他噁男也沒人承認自己是噁男，等女人沒戒心被侵犯，還不是只有女人被教訓，要怪就怪死噁男超多」。