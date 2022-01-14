韓國女神孫藝珍11日歡慶40歲生日，曬出將禮物推成一座小山的照片，讓許多網友紛紛獻上祝福，不過卻有不少酸民嘲諷「女神也老了」，讓小S忍不住爆氣回嗆：「我覺得很變態」，短短時間就有近5萬人按讚大表認同。

孫藝珍在IG曬出慶生的照片，只見她被包圍在一堆禮物、花束和氣球中間，並對著鏡頭露出甜美笑容，好心情全寫在臉上完全藏不住，她透露收到了很多粉絲、工作人員及導演送的禮物，也不知道吹了幾次蠟燭，坦言感到相當幸福，不過卻有大陸網友狂酸：「就算是女神，還是不敵歲月摧殘」、「沒有修圖就能看出來衰老的模樣」。

小S對酸民冷熱諷的行徑完全看不下去，直接霸氣回嗆：「今天又看到孫藝珍的照片，感覺沒修圖或美圖，網友又在那邊雞歪，說她老什麼的！明明就是漂亮的啊！到底要怎樣，大修圖，你們嫌假，不修圖，又要嫌老！你們是有多帥多美啊？人都會八卦吐槽，但專程寫上去，我覺得很變態」。

對此，網友紛紛留言：「哪個人不會老？明星也是凡人～但孫藝珍就明明還很美」、「孫藝珍是貨真價實的美無誤」、「隨著年齡增長有些改變是很正常的～每個年齡都有不一樣的美」、「孫藝珍真的很漂亮，根本不用修，年輕更是仙」、「留言的時候有照過鏡子嗎？真的希望酸民們可以善良一點」。