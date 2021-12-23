陳天來故居。（台北市文化局提供／張立勳台北傳真）

台北市大稻埕重要茶商宅第建築陳天來故居，由於子孫意見分歧，讓修復之路遙遙無期，台北市文化局依《文資法》履行市定古蹟修復，刻正進行300件古物保存計畫盤點，預計明年底動工、2024年完工，創下台北市首例。

文化局委託民間團隊，前往陳天來故居展開系統性調查、研究，以科學手法盤點列冊，拍下影像建檔，未來會優先修復具保存價值的文物。

文化局指出，故居採用的地磚由東南亞進口，與1920年代台灣流行樣式不同，茶几、桌椅是用印度紫檀或台灣紅檜製成，樣式橫跨台灣手工匠藝至大陸閩式風格，顯示陳氏家族橫跨台灣、大陸，甚至於東南亞的龐大經商版圖。

民間文物盤點團隊表示，以往古蹟修復看不見文物，只注重建物修復，但屋裡的文物也相當重要，完整修復才能重現當年風貌，家族文物盤點的例子不多，僅個位數，比如國定古蹟霧峰林家，陳天來故居是北市首例文物調查研究，動用科學儀器判斷出產年份、工藝及特性，再判斷文物保存價值。

未來陳天來故居修復後，將成為史料展陳館，陳天來後代陳守源說，盼故居開幕後能和大稻埕景點串聯，帶動整體街區觀光，希望能讓地方變成更好。

陳天來第5代子孫陳淳渱透露，親戚不團結，為這棟房子爭吵多年，她和父母希望能夠將故居與文物捐給市府，才能做最好保存世世代代傳承下去，讓大家了解陳天來家族歷史。

文化局說明，明年底完成文物清點，將耗資1億元修復建築，規畫明年底動工，預計2024年完工，屆時適逢陳天來宅第建成百年，讓故居再現百年前歷史風華。