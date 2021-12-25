古蹟芬園庄役場閒置多年，是少數保留的庄役場，修復後開放作為旅遊推廣、物產銷售、文化展示和教育的場域。（芬園鄉公所提供／吳敏菁彰化傳真）

古蹟芬園庄役場閒置多年，芬園鄉公所爭取文化部、彰化縣政府核定補助計畫，投入修費總經費4500萬元，25日舉行施工前說明會暨開工祈福典禮。（芬園鄉公所提供／吳敏菁彰化傳真）

彰基流感疫苗施打站開打，民眾排隊等候。（彰化基督教醫院提供／吳敏菁彰化傳真）

古蹟芬園庄役場將近80歲，建築饒富特色，是少數保留庄役場，但年久失修破損，位在芬園鬧區，鄉民都覺得相當可惜，芬園鄉公所爭取補助將投入4500萬元修復，25日開工祈福，期待再現歷史風華，未來將活化作為旅遊推廣、物產銷售、文化展示和教育的場域。

芬園庄役場為一層樓木造建築，入口山牆上以三角形呈現了「芬」字意象，芬園鄉公所在2013年提報為文化資產，2014年登錄彰化縣縣定古蹟。建築所有權人為鄉公所，但土地所有權人為一般民眾，曾申請行政訴訟要求撤銷文化資產身分，後來判決地主敗訴。

芬園鄉長林世明表示，芬園庄役場閒置多年，還差點被拆，歷經波折，幾經奔走、立委黃秀芳協助，得到縣府、鄉代會全力支持，終於在今年爭取到文化部、彰化縣政府核定補助計畫，總經費將投入4500萬元，著手修復芬園人共同記憶的庄役場，打造成為芬園最亮眼、最富含文化底蘊的景點。

芬園鄉公所簡報，未來修復採修舊如舊的原則，使修復後的空間具有歷史的意涵及場所的記憶。未來活化利用，將彈性、多元、開放，如在地人的生活客廳。

林世明指出，芬園鄉荔枝、米粉、鳳梨等產業都是特色，未來開放，可作為地方產業的中心，結合教育學習和社區資源，進一步推動產業活化轉型的可能。並融入地方生活，創造如鄰里客廳一般的大眾場域；同時也成為漫步熱鬧的生活市集後，一個適合歇腳的所在。

林世明也表示，芬園位處八卦山麓，公所從2019年來向水土保持局爭取近6000萬經費分年整修農路，相當公所年度預算25％，減輕鄉庫負擔，除讓大型農機具、農產進出順暢，也讓用路人行車更安全；社口村環保公園還增設兒童專用的安全遊戲場，芬園舊衛生所改造成遊客服務中心，讓芬園的觀光發展邁出重要的一步。