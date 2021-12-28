大溪區公所計畫150萬元預算施作康莊休閒農業園區入口意象圖畫，希望行銷康莊休閒農業園區，不過有民眾投訴，指圖案放上「簡家古厝」，認為該休區還有古蹟梅鶴山莊、蓮座山觀音寺，更有代表性，對此公所則說尚未定案。

大溪區公所澄清，指該意象尚未定案，且目前還在計畫中，意象包含小朋友、有機蔬菜等農村景色，其中也有一個三合院的意象，並未特別指簡家古厝。公所強調，傳統三合院是農村象徵，並未特地指哪個機構、設施，應該是農友誤會。

農友指出，大溪康莊休閒農業園區有古蹟梅鶴山莊、蓮座山觀音寺，梅鶴山莊在2004年登錄歷史建築，有150年歷史。內外兩條護龍並不常見，是大溪最負盛名的建築之一，也是國民黨主席朱立倫的外婆家。蓮座山觀音寺則是三級古蹟，清嘉慶3年興建，是地方信仰中心，因地形因素，採五門單殿式，也成為特色。至於簡家古厝，在2010年登錄為歷史建築，為傳統閩南式三合院格局。

農友說，目前地方流傳的入口意象，在圖案中間擺上「簡家古厝」，兩側則是十一指古道、桐花、生態埤塘、有機聚落。認為應該公所有員工的家族經營古厝，更應該避嫌，且梅鶴山莊、蓮座山觀音寺代表性足夠，若真要選擇簡家古厝，應該說清楚原因。