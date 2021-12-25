現場應景的可愛聖誕帽、麋鹿髮圈等裝扮，營造濃厚的聖誕氣息，成為一場別開生面的嘉年華會。（西屯區公所提供）

台中市西屯區公所於水崛頭中心的福安里兒童暨老人活動中心，首創以「職業不分性別」、「家務不分男女」為主題，為外牆灑上生動活潑的童趣色彩，並於25日舉辦揭幕儀式，現場與會的來賓及市民朋友，看著象徵希望、冉冉上升的氣球群，搭配老少咸宜的親子塗鴉活動，加上現場應景的可愛聖誕帽、麋鹿髮圈等裝扮，營造濃厚的聖誕氣息，成為一場別開生面的嘉年華會。

座落於西屯大福安地區的性平彩繪牆，牆面設計色彩繽紛、意象鮮明，無論是職業或家務面向，都活靈活現的扣合性別平等的宗旨，讓路過往來川流不息的鄉親們一望即知、知能內化並力行；卡通造型的圖案讓小朋友置身在牆邊，也能展現出想像力突破傳統觀念的窠臼。

前往夢想的「藍途」，對大朋友而言，也給自己在忙碌的都市街頭一個駐足、探索自我的理由。此外典禮後的性平繪紙塗鴉活動，讓現場及周圍添上了諸多生氣，親子和樂融融的畫面，讓現場更像是一場假日午後的寫生比賽。

「一個好的宣傳，就是讓大家無時無刻都看得到、也想得到」，西屯公所區長長陳寶雲指出，這座性平的彩繪牆，是讓西屯性平飛揚的一顆大種子，也是標竿，這兩年公所在性平業務上做了非常多的努力，質與量都有飛躍式的提升，以「點、線、面」方式的佈局。

陳寶雲指出，「點」有我們今日的彩繪牆、「線」是我們今年邀請西屯區共39里的里長擔任性平大使，在各項鄰里服務中宣傳、深化性平到家家戶戶中，而「面」則是有公所各課室一同來研商整個西屯區的推動性平策略，透過這樣的規劃，我們有信心讓西屯在性平這一塊走在尖端。

居住在附近的民眾許小姐表示，知道最近活動中心的側牆有在動工，但沒有特別注意，今日帶著孩子外出散步，碰巧來湊個熱鬧，發現原來社區多了這面如此富有教育意義及活潑的圖畫，之後每天經過肯定都會多看上兩眼。另一位民眾郭小姐也說，自己常常帶著小孩到處走走、參加活動，感謝公所今日辦了這個塗鴉活動，對親子而言都是一個很好的機會教育。

陳寶雲也藉由這次活動再次強調性平觀念的重要，除由個人正確觀念做起外，家庭內成員也要有性平意識，家務不分男女都要彼此承擔、互相扶持；在小孩對於職涯的溝通、選擇上，也要秉持「職業不分性別」、「你能做的，我也可以」的理念，持續將性平意識紮根，不斷傳承給周遭的人及下一代。