本場活動將通過全台⾸發的巨型裸眼3D魔⽅裝置藝術的呈現BAYC、EtherRock等經典NFT項⽬。透過虛擬APE⾛⼊克緹⼤樓的視覺體驗將帶你享受元宇宙虛實整合的樂趣。活動現場還邀請DJ及藝⼈表演嗨翻跨年夜！3D魔⽅ 開放時間是1⽉1號⾄2號，誠邀⼤眾近距離互動觀賞。

台灣⾸場⼤型NFT活動將在跨年夜帶你進⼊元宇宙。

近期元宇宙概念帶動了NFT熱潮，NFT銷售額從2020Q3 的2800萬美元飆升⾄2021Q3的107億美元並持續以指數型增⻑。著名的Facebook改名成Meta，即是元宇宙進⼊國際舞台最好的證明。NFT將改變傳統社交模式，進⽽在元宇宙的社交體驗中扮演著不可或缺的⻆⾊。例如持有 BAYC、EtherRock的⽤⼾將可以在元宇宙中創建專屬其會員的社群。

台灣⾸場⼤型NFT活動將在跨年夜帶你進⼊元宇宙。

此次活動由SweeperDAO領銜主辦。SweeperDAO成員 包括麻吉⼤哥、Cream創始⼈Leo Cheng、天使投資⼈Mr.block區塊先⽣及Dragonfly Capital的Tom Schmidt 等。Sweep the Floor，SweeperDAO⻑期收取⽤於 Twitter上的PFP (Picture for Profile)，專⾨掃NFT的地板 價格。SweeperDAO將於2022年舉辦線上及線下活動，屆時將持續邀請業界⼈⼠共同探索元宇宙，活動詳情可訂閱區塊先⽣的YouTube頻道進⾏了解。

活動召集⼈Mr.block區塊先⽣，知名華⼈加密貨幣KOL (YouTube: mrblock區塊先⽣)，Curve、SweeperDAO、PleasrDAO的核⼼成員及IVC的Venture Partner。區塊先⽣深耕YouTube頻道數年，⾼產將近400期關於DeFi、 NFT及GameFi等區塊鏈領域的知識影⽚，擁有32k+的訂 閱者。同時他也是⼀個Builder Investor 和Advisor。

本次活動也由一些鏈遊元宇宙NFT相關的團隊/資本共同舉辦。

- Gametaverse

- Kyoko

- Highstreet

- Dappio

- XY Finance & GalaXY Kats

- YGGSEA

- WalkerDAO

- Cherubic

- IVC

- RBC