嘉監秘書江振亨說明嘉義舊監修繕活化（陳志賢攝）

矯正署長黃俊棠說明嘉義舊監修繕活化（陳志賢攝）

具有百年歷史的國定古蹟嘉義舊監獄，已為熱門的文化觀光景點，法務部長蔡清祥22日說，嘉義舊監是我國法治教育、人權教育的重要歷史資產，必須跨部會、中央和地方共同合作修 繕活化，法務部、文化部、嘉義市政府將斥資上億元修繕舊監園區，辦理後績活化再利用。

法務部說，嘉義舊監自日據時期大正8年（1919年）創建迄今，已有百年歷史，是「賓夕凡尼亞」放射式監獄，目前世界僅嘉義舊監與日本北海道網走刑務所，是唯二的監獄建築型式。

嘉義舊監自2011年完成第一階段「古蹟本體工程」修復，就成為地方民眾及文史團體喜愛的文化觀光景點；但由於非屬指定古蹟建築物主體的附屬建物，包括營繕倉庫、炊場等，並未在修繕範圍，造成同在嘉義舊監園區內卻景觀不一致之情形，也形成空間難以活用缺憾。

2019年7月24日法務部長蔡清祥及嘉義市長黃敏惠共同商討嘉義舊監後續修復及如何活化，達成中央與地方共同合作「一起行動」共識：由法務部編列預算修繕舊監園區，而嘉義市政府負責修復舊監宿舍群，完成後由法務部統籌辦理後續活化再利用。

歷經近2年努力，「嘉義舊監獄修復及再利用計畫」經文化部審議原則通過，預計明（2022）年起即可進行修繕工程。法務部表示，未來將積極活化再利用嘉義舊監，矯正署計畫將各監所歷史文物、自營產品陳列於嘉義舊監園區。