台北市現存唯一書院建築的私有古蹟「學海書院」(現名高氏宗祠)，3日舉辦第一期修復工程開工典禮，預計將進行前廳、正廳建築整體及內部木雕、石雕、泥塑、彩繪等建築裝飾工藝修復，除完整保留古蹟的原有風貌外，也為萬華地區再添一處歷史文化場域，讓民眾重溫艋舺傳統深厚的歷史風華。
今日由潤昶有限公司林季澤董事長、黃天浩建築師、萬華區公所詹天保區長、黃珊珊副市長辦公室林冠年秘書、高氏宗祠代表高朝國主委、文化局田瑋副局長、文資委員薛琴老師、文資委員劉淑音老師、萬華區青山里李昭成里長等人共同出席第一期修復工程開工典禮。
「學海書院」創建於清道光17年(西元1837年)，為清朝淡北最高學府，同治和光緒年間分別設置的艋舺義塾和淡水縣儒學皆附設於學海書院之內，足見其重要性。而建物中保存臺灣北部知名彩繪匠師許連成的多幅彩繪作品，更是修復工程中保存的重點之一。
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