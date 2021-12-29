曾榮獲第53屆「美國休士頓國際影展」多媒體展示類金獎的「魔幻考古沙坑」將於2022年元旦重新開放，十三行博物館表示，體驗時間從20分鐘延長至40分鐘，週末另安排志工介紹文物，此外，「魔幻考古沙坑online」近期也將上線，只要透過手機進入網站，就能「一指神功」發掘文物。

十三行博物館表示，「魔幻考古沙坑」曾於2020年榮獲第53屆「美國休士頓國際影展」多媒體展示類金獎，光彩炫麗的聲光效果，加上逼真的考古場景，如置身搶救考古工作現場。觀眾們必須在大型工程破壞之前，將珍貴的文物全部發掘出來，藉由互動投影畫面，了解他們的實際功能與代表的意義。

「魔幻考古沙坑」將於2022年元旦重新開放，體驗時間將於原本的20分鐘加倍延長至40分鐘，週末假日更安排專業志工進行文物介紹。另為突破空間的限制，讓無法來現場的朋友們也可以感受考古現場發掘的樂趣，十三行博物館特別開發「魔幻考古沙坑online」線上遊戲。

遊戲共有兩個關卡，第一關必須在60秒內，尋找埋藏在古沙丘裡的10件十三行文化標本，裡頭包含人面陶罐、陶偶等文物，考驗挑戰者的眼力。第二關則是要在60秒的時間裡，將剛剛搶救出來的文物，與相對應的十三行人使用行為配對，測試大家對於史前文化的理解力。

新北考古公園「魔幻考古沙坑」每日開放10：00-10：40、11：20-12：00、14：00-14：40、15：20-16：00等4個場次，每場次限定10人，免費體驗。線上「魔幻考古沙坑online」網址為https：／／reurl.cc／em0xoW，歡迎大家一起來挖寶。