網友的車後車廂直接被撞扁，連裡頭警示用的三角錐都拿不出來。（翻攝臉書社團《爆廢公社》）

國道1號南下苗栗段今（1日）中午發生一起離奇車禍，一輛紅色March的駕駛透露，他行駛於內線車道，卻突然遭到後車追撞近500公尺，但他下車後才發覺肇事車輛已逃逸，因此上網尋求網友的力量，竟真的有網友拍到同路段一輛疑似為肇事車輛的畫面。據了解，經國道警方追查，已初步掌握肇事車主，將進一步通知其到案說明。

網友在臉書社團《爆廢公社》發文，稱1日中午許，他駕車行經國道1號苗栗路段142公里處，因不明原因遭到後車追撞一路推行500公尺才停下，害他的車尾嚴重受損被撞扁，但他下車時，才發覺肇事車主已經逃逸無蹤。

原PO說，他當時開在內線車道，便突然遭到猛撞，不僅車子被推行500公尺，4顆輪胎也全爆胎，且後車箱受擠壓完全無法開啟，希望有路過的好心網友能提供行車紀錄器追兇，也表示自己已報警處理。

文章曝光後迅速引起網友討論，不少網友車子被撞的慘況，相當困惑原PO怎麼會讓兇手跑掉，也有網友建議車前車後都需裝行車紀錄器，才不會出事苦無證據，「行車記錄器一定要裝，保護自己也能幫助他人。」、「今天路上車流一定很多，還敢跑，有夠天真」、「這⋯撞成這樣⋯⋯對方還可以跑掉？⋯真好奇對方是什麼車種⋯」。

原PO公布其他網友傳來今日在肇事路段附近遇上一輛灰色的休旅車，不僅引擎蓋隆起，前側保險桿也受損，疑似就是肇事車輛。（翻攝臉書社團《爆廢公社》）

還有網友在該篇貼文下貼出一部疑似是肇事者犯後行駛在國道的影片，影片中一輛休旅車的引擎蓋明顯隆起，且前方保險桿也有受損的情況；對此，國道警方表示，經比對該網友影片周遭環境，確認為符合肇事路段，將會進一步通知該休旅車車主到案說明。