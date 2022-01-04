新光三越全新會員點數skm points元旦正式上線，除了既有點數直接翻3倍，貴賓卡新會員可獲888點，本月31日前周周扣10點可抽宏佳騰智慧電車、壓軸抽價值超過200萬元的Mercedes–Benz C–Class 180，明（5日）起至9日再加碼送新年大紅包，凡為新光三越會員並扣skm points 100點，免消費直接兌換1000元電子抵用金，每天限量送出8888份。

1月31日前周周扣10點可抽3台宏佳騰智慧電車Ai-1 Sport，共12台總值超過百萬元，最後一周壓軸抽超過200萬元的Mercedes–Benz C–Class 180。（新光三越提供）

1月31日前周周扣10點可抽3台宏佳騰智慧電車Ai-1 Sport，共12台總值超過百萬元，最後一周壓軸抽超過200萬元的Mercedes–Benz C–Class 180。（新光三越提供）

到手的千元紅包可在1月5日至12日於新光三越全台分店、新光三越APP購物皆可折抵消費，除名品、家用、複合性業態外，全館單筆滿5000元可折抵500元，現省10%購物金，採購新衣趁冬換季5折起，預算再省一半。

1月6日扣6萬點，換價值1萬480元的Nintendo Switch OLED款式–白色，全台限量10台。（新光三越提供）

1月7日扣7萬點，換1萬1900元的Apple Watch Serires7–41mm，全台限量10支。（新光三越提供）

根據統計，正式上線以來精選的會員專屬扣點爆品引來搶兌潮，首日扣100點兌換的新光影城電影票限量1000張不到1小時秒殺、手搖飲兌出逾萬杯；扣300點兌換的不二馬大叔「胖且開心帆布提袋」1天換超過千份；日本伴手禮中，像是排隊才能買到的東京芭娜娜香蕉、楓糖男孩、Baked Mallow烤棉花糖甜餅、Press Butter Sand 黑巧克力焦糖奶油夾心餅等，上架不到2天兌換超過400盒。

1月9日扣16萬點，換3萬2900元的iPhone 13 Pro128G，全台限量10支。（新光三越提供）

1月6日至10日每天下午1時上架的限量爆品可趁機下手搶，包含扣6萬點換Nintendo Switch OLED款式–白色、扣7萬點換Apple Watch Serires7–41mm、扣15萬點換澎湖花火節三日機+酒、扣16萬點換iPhone 13 Pro128G、扣88萬換PGO Ur1 Plus電動車。