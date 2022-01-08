巴西國家衛生監督局（Anvisa）今天批准克魯茲基金會生產的阿斯特捷利康COVID-19疫苗的活性藥物成分註冊。如此一來，巴西將擁有100%在本國境內生產的COVID-19疫苗。

根據巴西新聞網站g1報導，這是阿斯特捷利康（AstraZeneca,AZ）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗生產技術轉讓過程的最後一步。疫苗的活性藥物成分將在巴西生產，不再需要從國外進口。

去年，克魯茲基金會（Fiocruz）因缺乏活性藥物成分而不得不延遲幾批疫苗的交付。

克魯茲基金會已有相當於2100萬劑疫苗的國產活性藥物成分，處於不同的生產和品質控制階段。預計第1部分疫苗將於1月裝瓶，2月交付衛生部。

為了批准活性藥物成分的註冊，國家衛生監督局評估了可比性研究，結果證明巴西生產的成分和進口的成分具有相同的性能。

克魯茲基金會主席利馬（Nísia Trindade Lima）指出，由克魯茲基金會生產100%國產COVID-19疫苗是巴西社會的一項大成就，COVID-19大流行明確了疫苗生產對活性藥物成分的依賴問題。

利馬強調，有了國家衛生監督局的批准，實現了100%在巴西生產的疫苗，且通過這種方式確保公保系統「健康唯一制」（SUS）對COVID-19疫苗的自給自足，挽救生命，為克服巴西和世界這一艱難的歷史階段做出貢獻。

國家衛生監督局已於2021年4月核發克魯茲基金會阿斯特捷利康COVID-19疫苗（AZ疫苗）活性藥物成分的良好生產規範認證，意味生產線符合活性藥物成分品質保證的所有必要條件。

此後，克魯茲基金會一直在進行生產批次測試，以獲得使用國產活性藥物成分的授權。

克魯茲基金會生產的AZ疫苗在去年1月17日獲得國家衛生監督局批准在巴西使用，並於同年3月獲得最終註冊。