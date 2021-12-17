金馬影帝陳松勇今(17日)傳出病逝，享壽80歲，他51年前以演員身分出道，因形象和說話霸氣，常演出江湖老大或草根性濃厚的鄉民形象，多年來作品無數，也累積了不少財富，但他終生未婚也沒生兒育女，晚年又因疾病纏身深居簡入，身邊只有印尼籍看護Yule照顧，讓陳松勇相當感恩，直言未來若過世，財產都要留給Yule。

陳松勇為人豪邁、愛喝酒，既使2006年中風送醫，又半身麻痺，2009年爆出胃出血，仍不改他愛喝酒習慣，2013年出席金馬獎時還傳出他帶酒進典禮，但被他否認。近年他談到生活，透露和看護Yule感情好，對方平時都稱呼他「爸爸」，他也大方將錢讓Yule隨便花，不會特別要求對方記帳回報，認真將Yule視為家人。

陳松勇與陳淑芳有多年交情。（圖／中時資料照片）

陳松勇一生未婚，2017年卻傳出其實早年動念想結婚，「國民阿嬤」陳淑芳當時和名嘴粘嫦鈺探訪陳松勇，關心他身體狀況，三人相談甚歡，陳松勇此刻卻突然脫口承認差點想過要娶陳淑芳，聞此，陳淑芳忙著解釋說，多年前他們男未婚、女未嫁，陳松勇曾開玩笑建議兩人湊和湊和，意指一切都是玩笑話。

陳淑芳後來更虧陳松勇多次大動作宣告要將遺產給Yule，她便趁機拱老友說：「那房子就留給我好了」，立刻逗笑陳松勇，氣氛也變得溫馨愉悅。而如今陳松勇突然驟逝，昔日常出席餐會與頒獎典禮的身影已不復見，也令人相當唏噓。

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