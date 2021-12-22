縣府跟衛服部爭取補助219萬5000元，將信義、仁愛兩鄉設置遠距醫療專科門診的軟硬體設備。（縣府提供／吳建輝南投傳真）

仁愛鄉衛生所「遠距醫療專科門診」今啟用，繼上週信義鄉啟用後，成國全國第二個啟用的山地原鄉遠距門診，先進的5G通訊結合醫療影像設備，讓衛生所醫師可以遠端與埔里基督教的專科醫生共同會診，還能攜帶帶部落衛生室服務，讓行動不便的長輩也能在家獲得良好的診療服務。

仁愛鄉衛生所遠距醫療專科門診啟用，由縣府衛生局長陳南松、健保署中區業務組長李純馥、協力教學醫院埔里基督教醫院院長蘇世強、仁愛鄉長張子孝等，都到場見證這件仁愛大事，未來每周三上午9點半至11點，將提供皮膚科遠距醫療專科門診服務。

陳南松表示，仁愛、信義幅員遼闊，部落多分布在深山裡，交通不便導致醫療量能不足，通常都要靠偏鄉義診等計畫來改善醫療分布不均問題，因此在中央推動山地原鄉「遠距醫療及健康照護服務建置計畫」，因此縣府積極向中央爭取，來加強長者健康照護及多元醫療服務。

陳南松說，縣府跟衛服部爭取補助219萬5000元，將信義、仁愛兩鄉設置遠距醫療專科門診的軟硬體設備，上週信義鄉已經率先啟用，今載啟用仁愛鄉遠距醫療專科門診，也讓南投包辦全國前2名啟用山地原鄉遠距醫療。