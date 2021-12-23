基隆捷運爭議不斷，市議員陳薇仲委託民間公司進行民意調查，結果顯示，有超過8成仁愛區市民對現行路線規畫感到不滿。今天上午舉行「心靈工程沒開工 基隆捷運變劫運」記者會時，仁愛區民進黨議員鄭文婷呼籲交通部、市府應多方考量。

鄭文婷議指出，捷運基隆到八堵段，依現有路廊難以同時承載台鐵與捷運2項交通工具，進而產生競合關係，更導致許多民眾對台鐵可能消失產生恐懼。因此，她重申一直以來主張的「捷運轉個彎、進市區更簡單」方案，希望交通部與市府進行建設規畫時，能將多元的方案納入考量，讓仁愛區民眾滿意度提升。

莊錦田議員則認為，從民調結果可以看到，大部分的基隆民眾對於目前捷運的路線規畫與政策說明並不滿意，交通部與市府應拿出魄力，盡速辦理相關說明會，與民眾正面溝通，廣納使用者與在地意見，不要讓引頸期盼公共建設的市民朋友們，只能從媒體才能獲得捷運相關訊息。