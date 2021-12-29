來高雄跨年最好玩，搭乘高雄捷運及輕軌最便利！為提供參加高雄跨年活動的民眾及旅客最佳交通服務，高雄捷運及輕軌將加密班距及延長營運。

其中高雄捷運配合跨年晚會表演以及五月天演唱會，捷運當日將加密列車班距最密至3.5分鐘一班，紅、橘兩線末班車將於翌日凌晨二點分別自端點站發出。而高雄輕軌12月31日營運服務時間亦延長至翌日凌晨二點，跨年晚會進、離場時刻也將加密班距疏運，並採區間車運行，最密可達5分鐘一班車。高捷公司呼籲民眾，參加跨年活動，進場階段可利用輕軌享受沿線風光帶著愉悅心情入場；散場階段建議民眾可稍作步行，分散人流前往O2鹽埕埔站，可快速利用捷運返程。

高捷表示，為加強旅運量熱區的運輸效率，高雄輕軌系統將採兩階段進行區間車營運，當日自中午12點起先逐步加密班距，下午16點起派發第一階段加班區間車行駛C1輕軌籬仔內站至C20臺鐵美術館站路段，區間車車門及車窗貼有行駛區間貼紙，旅客可藉此判斷。另跨年活動離場時段23點起啟動第二階段區間車營運，為加速疏運活動區域民眾，營運範圍調整為C1籬仔內站至C32凱旋公園站以及C1籬仔內站至C20臺鐵美術館站兩個局部運轉區域，要跨區移動的民眾請在C1籬仔內站換車。C1籬仔內站至C20臺鐵美術館站路段最密班距可達為5分鐘以內，前述跨年特殊運行模式將於1月1日恢復正常假日營運模式。另為服務參加元旦升旗旅客，高雄捷運元月1日將提早發出首班列車，各端點時刻各為:紅線小港站清晨5點10分、南岡山站4點45分、橘線西子灣站5點28分及大寮站5點10分，歡迎民眾多加使用。 因跨年會場週遭地區經常人車雍塞，高捷公司建議民眾多加使用捷運及輕軌前往會場，可大幅減少塞車及停車困擾。另提醒民眾多加使用信用卡或電子票證，不需久候購票即可通閘搭車。另為維護整體乘車安全，跨年夜當日下午13點起捷運系統腳踏車客票停售，輕軌目前尚未開放旅客攜帶非折疊腳踏車乘車，另波波球(發光汽球/告白氣球)等物品或其他危險物品都禁止攜入車站。又歷年跨年倒數後車站將湧入大批人潮，籲請民眾配合現場人員指揮引導，耐心候車。因現處防疫期間，高捷公司提醒進入捷運或輕軌車站應全程配戴口罩，落實政府防疫措施。