6.0強震雙北晃很大！新北淡海輕軌降速巡軌中 18:112022/01/03 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雙北晃超大 新北淡海輕軌降速巡軌中。（新北市捷運公司提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今日17時47地區發生有感地震，淡水地區震度二級，新北捷運公司表示，淡海輕軌列車在地震發生時立即降速，以時速20公里速度載客進行巡檢巡視作業，目前正降速巡軌中，暫時未發現任何異狀。 侯嘆統籌分配款 新北人均6都最低 全球令人驚嘆的8棵耶誕樹 新北耶誕城上榜 #地震 #降速 #淡海輕軌 #巡軌 #雙北 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雙和2022年公告土地現值暨地價「微漲」 16:222022/01/03 區域情報-新北 新北侯力挺戴湘儀 黃林玲玲讓兒接棒 04:102022/01/03 地方新聞 新北青年局揭牌 侯友宜：成為年輕人強力後盾 11:492022/01/03 生活 6.0強震突襲 北捷、桃捷列車一度停駛 慢速巡軌中 18:022022/01/03 生活 房市亮點－桃園房市 八德擴大重劃區 吸雙北客群 04:102022/01/01 產業．科技 新北第三胎生育獎勵金 提高至3萬 04:102022/01/02 地方新聞 3年拆30座陸橋 新北重現天際線 04:102022/01/03 地方新聞 新北企業設托育補助最高400萬 即日起受理申請 10:492022/01/03 生活 6.0強震雙北規模達4級 新北三重驚傳3起電梯受困 18:152022/01/03 生活 台北外送車禍數 較新北高4倍 04:102022/01/02 地方新聞 軌道經濟夯！新北成移居熱區 04:102022/01/01 財經焦點 生活熱門新聞 印度神童預言又中！「天下魚雨」驗證這事 這2月份再迎大災難 - 生活 6.0地震沒收到國家級警報？ 地震測報中心回應了 - 生活 台灣人愈來愈沒禮貌？鄉民點名2大族群：超失禮 - 生活 「台大休學拍A片」木子小姐傳過世 網友悲憤：霸凌妳的那些人下地獄 - 生活 17：46花蓮海域6.0強震 宜蘭、台北最大震度四級全台有感 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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