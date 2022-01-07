雙北不再是建商搶地的最愛！根據信義全球資產統計，2021年上市櫃建商全台共買了17萬坪土地，相當於超過二個大安森林公園面積，總金額為1396億元，不過上市櫃建商購買的土地面積有近九成在大台北之外，包台中交易7.8萬坪、桃園2.3萬坪、高雄2.1萬坪，甚至包括新竹、彰化等非六都也都可見建商搶進，可見建商對中南部市場看法樂觀。

根據信義全球資產統計顯示，自2017年起隨著整體房市回溫，上市櫃建商購地面積和金額幾乎呈現逐年跳躍式成長，2017年時僅約合計購得7萬坪土地、總金額約400億元，不過2021年起已成長至17萬坪、總金額約近1400億元。

相較於過去，大型建商鎖定以雙北市為主力購地區域，近年來購地版圖明顯南移，去年已有九成的土地面積、七成的購地金額，來自於雙北市以外。

信義全球資產總經理柯宏安表示，科技大廠南遷設廠牽動了就業與居住人口流動，房市發展明顯較北台灣熱絡，加上台北精華素地稀缺取得不易且成本較高、加上都更整合時程長，讓不少建商紛紛跟著滾動式調整開發策略，積極南向布局。

以往建商都以大台北為首要投資區域，但2021年明顯將標地鎖定大中竹「桃、中、高」三都，且幾乎鎖定重劃區或沿著捷運軌道的土地，以這幾年全台房市發展經驗來看，重劃區幾乎都是票房保證。

其中，台中市為上市櫃建商的最愛，2021年在台中即有7.8萬坪土地、總金額583億元的交易，雙雙突破2020年，包括在地的大城、總太、豐謙、大城、坤悅，以及國泰、華固、長虹、興富發、遠雄、宏璟、達麗、鉅陞、華建等建商均有入手台中精華區土地，其中以皇翔建設以77.5億元買下七期近3千坪土地金額最高，台中市2021年辦公建照核發面積已遠比前一年大增，產業的剛性需求也帶動建商布局台中辦公市場。