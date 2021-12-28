北榮與華碩預計開發前瞻性的「智慧病歷平台」，讓病人在看診前，透過APP，使用文字或語音輸入預先填答病況相關問題，自動上傳雲端，醫師看診時可迅速了解病人狀況，減少醫病溝通障礙。（北榮提供）

為促進我國智慧醫療發展，結合醫療與產業的跨領域優勢，臺北榮總與華碩電腦於12月24日共同簽訂智慧醫療合作意向書。臺北榮總擁有國際級的先進醫療照護專業與臨床實務、華碩電腦為全球知名的資通訊科技業大廠，雙方將共同發展最前沿的 AI 智慧醫療服務，打造醫病間的多元溝通應用平台，合作建置以病人為中心、全人醫療照護之未來智慧醫院 。

臺北榮總許惠恒院長表示：「智慧醫療、精準醫療及醫療大數據的運用，最終目標都將落實到病人的照護(BENIFIT TO PATIENTS)。臺北榮總與華碩電腦簽署MOU，醫療與雲端軟體兩大世界級的專業領域強強聯手，透過產研技術策略合作，合力共創智慧醫療服務平台，讓台灣在雲端領域的跑道上，建立一個智慧醫療軟實力的新里程碑，創造更多美好智慧科技的未來。」

華碩電腦施崇棠董事長指出：「近年來華碩積極建置 AI 雲端軟體服務，鎖定智慧醫療為核心領域，發展關鍵技術，秉持以患者為中心，運用前端科技來解決醫療痛點，有效升級醫療資訊系統，大幅提升醫療協作的效率與照護品質。臺北榮總是智慧醫療領域中備受矚目的標竿，透過本次 MOU 的簽訂，華碩將 AI 雲端軟體技術，導入應用在與北榮醫護團隊的合作上，將產業的技術能力，實際落地於醫療場域應用。期待透過華碩的科技創新能力，與北榮共同推動台灣智慧醫療發展，成為北榮邁向成為未來智慧醫院的最佳夥伴。」

臺北榮總平均每日就醫人數約9千人，每一診次甚至多達百人，病人常因緊張或高齡說不清楚自己的病況，如何增加醫病溝通、改善就醫流程、讓醫師能專注看診、提供病人良好的診療品質，一直是醫院及衛福單位努力的目標。

高壽延副院長表示，臺北榮總與華碩電腦預計開發前瞻性的「智慧病歷平台」，讓病人在看診前，透過APP，使用文字或語音輸入預先填答病況相關問題，自動上傳雲端，醫師看診時可迅速了解病人狀況，減少醫病溝通障礙，做出精準診斷，再以語音輸入自動產出醫囑，僅須審核確認即可，讓就醫流程更順暢，大幅提升診療品質。

華碩全球副總裁暨 AICS 負責人黃泰一表示，華碩以最新ASR 語音辨識、NLU 自然語言理解及多項AI雲端服務 (SaaS)，萃取醫病互動中的關鍵字與病史資訊，自動結構化病歷並進行即時初步分析，以支援臨床決策、維持病歷的精確完整，大幅提升醫療協作效率與照護品質，為推動智慧醫療轉型的關鍵 。

臺北榮總是全國首屈一指的大型醫學中心，具備堅強的臨床團隊與研發實力，創立六十多年來一直秉持視病猶親、追求卓越的核心價值，服務全臺各年齡層民眾，不斷精進醫療智能、突破醫療極限。近幾年特別成立智慧醫療委員會以及醫療人工智慧發展中心，推動許多包括人工智慧門診、人工智慧日照中心等創新的智慧醫療業務，並積極切入未來醫院智慧化發展、各醫療專科含老化疾病之精準醫學轉譯研究，以及產學合作成果之臨床落地應用。