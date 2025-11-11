香蕉會隨著熟度改變顏色，也會影響血糖與腸道健康。營養師呂美寶表示，生香蕉含有較多抗性澱粉，消化較慢、有飽足感，不易造成血糖波動，適合想控糖、減肥或運動後食用；熟香蕉糖分與纖維量較高，適合在運動前或有便祕困擾的人食用，而腸道敏感者，不要挑太生的香蕉，以免容易脹氣。

呂美寶在臉書粉專「食物的力量．呂美寶營養師」發文指出，沒有斑點、帶有一點綠的生香蕉，含有抗性澱粉，它的作用類似膳食纖維，升糖指數較低，有助於改善血糖與血脂，也可幫助體重管理，反觀很多甚至帶斑點的熟香蕉，因為澱粉轉化為小分子糖分比例較高，容易導致血糖快速上升。民眾可依身體不同狀況，挑選不同熟度的香蕉。

血糖不穩定者

糖尿病前期或血糖易波動者，優先選擇生香蕉，因為抗性澱粉較高，消化較慢，不易造成血糖劇烈波動，建議搭配蛋白質或健康脂肪，例如無糖優格、無調味堅果，減緩升糖速度。

有便祕困擾者

若有便祕困擾，建議優先選擇熟香蕉，熟香蕉的果膠與水溶性纖維較高，有助於腸道蠕動，適合腸胃較敏感、容易便祕的人。生香蕉抗性澱粉多、吸水性強，若是因為腸道蠕動較慢而便祕，加上水分攝取不足，反而可能讓糞便更乾硬、不易排出。

腸道敏感者

腸道敏感或腸躁症患者建議優先選擇熟香蕉，生香蕉的抗性澱粉會在腸道內發酵，雖然有助腸道好菌生長，卻更容易導致腹脹、產氣。

運動族群

運動前若需要快速補充能量，糖分較高的熟香蕉是較佳選擇；運動後可選生香蕉，可延長飽足感，也能避免血糖劇烈波動。