新光銀行23日推出「OU微企貸」，進一步強化OU數位帳戶，新光金控總經理吳欣儒親自率領集團高階主管出席，力挺創新服務。吳欣儒在看稿致詞之後，主動說了一個爺爺（新光創辦人吳火獅）的故事。吳欣儒說，最近流行看《茶金》，想起爺爺那一代沒有錢，一切事業從微型開始發展，在那個年代要一份錢是非常辛苦，自己也看過長輩跑銀行3點半的辛苦。

「爺爺還說，『沒有錢，才有台灣，有台灣，就要好好打手拚！』，吳欣儒說了一半，低頭哽咽了半秒，全場靜默，她才繼續說，各部會今天能為年輕人發聲，感謝可以支持新創事業。

23日的活動邀請到國發會主委龔明鑫、中小企業信用保證基金董事長陳秘順、中華經濟研究院長張傳章等貴賓與會，一起支持全新世代的到來。接在吳欣儒之後致詞的龔明鑫說，吳欣儒這一番話，觸動大家的心靈，「我想不出來更感人的故事了！」

新光銀行的「OU微企貸」，與金融科技新創公司普匯金融合作。普匯金融首創以AI人工智慧結合金融科技，打造全臺灣第一個真正全線上、無人化服務融資平台，新光金控是第一家與其合作的金融業。新金銀行表示，傳統審查信貸作法需要8天的時間，「OU微企貸」把AI技術應用在微型企業貸款，8個小時就能完成貸款審核，且完全合規和安全，最有效的方式是能在平台上介接中小企業信保基金。