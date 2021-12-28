影帝陳松勇本月17日病逝，享壽80歲，今在台北市立第一殯儀館舉行追思會，由導演吳念真代家屬致答謝詞，他說自己很少拿著稿子講話，今天代家人致詞，「他（陳松勇）很討厭人家講話講很久，他今天最大、聽他的」。

吳念真說：「平心而論，他（陳松勇）也算有福氣，福氣其一，今天一大早、天氣冷，還是很多人來送行；其二是選擇做電影電視、揚名立萬；其三一生率性，沒酒不歡仍高壽終老；其四晚年病痛，有外傭Yule如家人貼身照顧，仍會跟藝人朋友們參與餐會，並不孤單。」

吳念真也說陳松勇另有虧欠，虧欠之一是他講話直率，傷了一些人，希望對方放下；虧欠之二，他取之社會，還未能更多回饋社會，會給如至親的Yule一些腳尾錢，家屬也會遵從遺願捐給慈善團體。

已逝藝人陳松勇今第一殯儀館舉行追思會。（資料照）

吳念真今代表家人致詞，回憶陳松勇的為人。（粘耿豪攝）

今早到場的星友王滿嬌、朱延平均未受訪，庹宗華則飛奔離開也沒接受採訪。另有周丹薇、吳敏、王道等人到場致哀。