金馬影帝陳松勇本月17日因腎衰竭病逝，享壽80歲。今（28日）舉辦告別式，公祭結束後，陳松勇二弟陳翁欽突然現身，主動拉住媒體，怒轟三弟陳鴻章亂說陳松勇生前沒立遺囑，並稱今天下午會跟律師討論細節，還不斷強調「不要把我寫成陳鴻章」，兄弟間火藥味十足，對此，知情人士對本報透露，陳松勇的後事都是由三弟、姪子及好友陳先生幫忙處理，二弟是他過世多天後才突然現身靈堂，還當場拍桌咆哮爭遺產。

陳松勇二弟突然現身怒喊三弟對外亂放話。（粘耿豪攝）

知情人士表示，他們兄弟間確實都沒任何聯繫，三弟陳鴻章是屬於不計較、實實在在的人，陳松勇過世後，他從第1天開始就都一早現身靈堂接待來哀悼勇伯的人，今天告別式也是早早就到現場，但未曾接受過媒體訪問，僅由與陳松勇有20多交情的陳先生代為發言。而二弟陳翁欽則是脾氣比較暴躁的類型，在靈堂開放的第4天才來拍桌大吵，激動喊「我怎樣也是他弟弟」。而生前與勇伯情同父女的印尼看護Yule在接受電訪時也稱自己照顧陳松勇的8年之間，從未見過二弟。

對此，二弟陳翁欽再表示確實由於某些原因已10年沒見哥哥，但強調自己和陳松勇感情很好，拍桌是因為氣三弟都不通知哥哥中風且已住進去安寧病房，大罵對方「沒天良」，至於為何不主動聯絡，二弟則說「我不敢打電話給哥哥，因為我跟他助理有過節，怕打過去就沒人照顧他，我後來才知道早就換印傭照顧」。而原定今天下午要與律師見面，也因身體不舒服改約下週二碰面。