陳松勇昨（17）日下午病逝於林口長庚醫院安寧病房，享壽80歲，靈堂設置在陳松勇林口家中，每天早上10點至晚間18點開放弔唁，負責主辦後事的禮儀公司台灣仁本稍早表示，告別追思會的時間將在本月28日早上8點，在台北第一殯儀館的福壽廳舉辦。

陳松勇靈堂設置在他生前林口家中。（孫伊萱攝）

一生未婚的他，昨被媒體驚爆其實有位神祕兒子，對此，與他認識多年的好友陳先生斬釘截鐵地否認了這項消息，而外傳他旗下在林口及永和坐擁價值共5千萬元2間豪宅，友人也表示「他的遺囑基本上都是自己訂立的，實際財產連家人都不太清楚」，透露陳松勇生前生活過得相當簡單，但對身邊的人相當大方，也會給印尼籍外傭Yule超過200萬。

陳松勇告別式資訊如下：

靈堂開放時間：12/19-12/26早上10點至18點

12/27下午1400移靈移請牌位

12/28早上0810一殯福壽廳舉行公祭

骨灰火化後暫厝在台灣仁本民權會館

法鼓山樹葬時間等通知

遵守陳松勇生前遺願一切從簡進行

不特別發訃聞、不收花圈花籃