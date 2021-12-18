金馬影帝陳松勇17日下午病逝於桃園長庚醫院安寧病房，享壽80歲，靈堂設置在陳松勇林口家中，18日陳松勇20年摯友陳先生一早就現身幫忙布置靈堂，透露陳松勇生前自願放棄治療，臨走前遺言僅說4字「謝謝、謝謝」，走得時候面容安詳。

陳松勇生前房間放滿娃娃。（孫伊萱攝）

他大讚陳松勇是個非常勇敢的人，「他最後一段路是自己放棄治療，洗腎雖然可以延續生命幾個月，但他寧願很勇敢選擇放棄，他放棄洗腎到安寧病房，醫生預估最多撐3個禮拜，但他第二天晚上，他的看護也是他的女兒，說他晚上好像在笑，隔天就與世長辭，第一時間我看到他的面容，比他在生前更慈祥、更好看。」

陳松勇飽讀詩書。（孫伊萱攝）

好友也帶領媒體參觀陳松勇生前的房間，裡頭除了布偶娃娃外，也有不少書籍，他坦言，陳松勇生病後每一步都走得撕心裂肺，「因為長期生病，他有些微憂鬱，那是一般生病的人都會發生的，所以他小酌兩杯讓心情變好，面對人群他也很樂觀、很快樂，他平常跟我們在講的都是人生大道理，舉凡盤古開天闢地到228事件等，他都能講得很像歷歷在目。」

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