金馬影帝陳松勇近年身體狀況亮紅燈，屢屢傳出進出醫院的消息，出席公開場合也幾乎靠輪椅代步，豈料，今（17）日下午驚傳病逝桃園長庚醫院安寧病房，享壽80歲；1970年出道的陳松勇給人海派大哥形象，跟在他身邊的人不少，已故男星龍劭華就曾透露從16歲就在他身邊，還開玩笑江湖味重都是因為有樣學樣。

陳松勇從2016年因跌倒、肺積水等病況，經常進出醫院，獨居的他只有一名印尼籍看護Yule照料；在10月時就曾爆出緊急叫救護車送醫，事後僅用「吹到風」有點不舒服回應，但短短不到2個月今日就傳出病逝消息，享壽80歲震驚演藝圈。

龍劭華16歲就跟在陳松勇身邊當「小弟」。(圖/ 取自中時資料庫，吳松翰攝)

過去陳松勇經常演出黑幫老大或江湖兄弟，海派大哥形象也深植人心，但他不僅在戲中很大哥，私下也相當有人情味又好相處；已故男星龍劭華曾在《台灣啟示錄》分享過往經歷，在熬過悲慘童年到了16歲，輾轉認識陳松勇大哥，陳松勇看到龍劭華就非常喜歡，「年紀小小的，不然就跟在我身邊好了」，他就成了陳松勇的「小弟」。

而龍劭華經常被說外表像兄弟、也很有江湖味，他就開玩笑地說，「從小就跟在陳松勇大哥旁邊，買菸買檳榔跟著吃，總是會渲染一點；不過，龍劭華透露年紀輕輕就能跟在陳松勇大哥身邊，也讓他獲得更多演戲機會，儘管是微不足道的跑龍套角色，都很珍惜，也很感謝陳松勇大哥。

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