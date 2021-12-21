時力立委邱顯智、王婉諭、陳椒華今日召開記者會表示，執政黨在公投後立刻拋出縣市合併及升格議題，明顯是政治考量，反對這種因人設事的修法，台灣不該淪為「一個台灣兩個世界」。

邱顯智指出，現在要考量的重點在於財政收支分配及行政區畫的公平合理，而縣市一旦升為直轄市，資源及地方政府的組織人力都比縣市高了一大截，而地方政府主要仰賴中央補助，地方若扣掉中央的統籌分配稅款，實際上自己能取得的收入無法超過50％。

邱顯智說，地方稅額分配有很大的不平等，台北市、桃園市都拿了很多，依照統籌分配款的分配辦法，直轄市可以分到61.76％，縣市分到24％，鄉鎮市分到8.24％，造成富者越富，貧者越貧。

王婉諭表示，新竹縣市合併應該要有正向性討論，但執政黨應該把優缺點說清楚，而非以選舉為考量，急著在明年地方選舉前倉促上路，因人設事。

陳椒華指出，依照《財政收支劃分法》規定，6 都能分得統籌分配稅款超過60％，剩下的16個縣市成了「二等國民」，加深區域發展不平等。

邱顯智等人表示，過去時力所做民調顯示，52.3％民眾不贊成2022選舉前完成縣市合併升格，顯示此事並未獲得國人多數支持。甚至有7成民意贊同應該由蔡總統召開國是會議討論。

陳椒華委員批評，從這次民進黨倉促的修法，可見「政治考量」已凌駕於整體規劃的專業考量之上，以推動區域整合、促進地方發展為名進行修法，但事實上又是一次治標不治本、充斥政黨政治利益考量的荒謬決策，令人遺憾。