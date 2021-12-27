批綠營推竹竹合併「英人設市」 洪孟楷酸：全黨為一人找工作

民進黨積極推動新竹縣市合併升格，引發輿論批評。國民黨立委洪孟楷日前在節目中直言，離明年縣市長選舉不到一年，現在這個操作，「除了為特定人士量身打造外」，真的想不出其他的理由跟藉口。

洪孟楷昨在臉書提到，日前上政論節目《少康戰情室》時，曾提到駐日代表謝長廷回台可以參加高雄市政府市政行程，但不能來外交國防委員會備詢，再加上地制法、竹竹合併升格，都沒有看到執政黨一個像樣清楚明白的交代。

洪孟楷說，更加重要的是這次竹竹合併升格，根本就是因人設事，為了蔡英文人馬設立一個新城市，目前離明年縣市長選舉不到一年，現在這個操作，除了為特定人士量身打造外，真的想不出其他的理由跟藉口，為了一個人要破壞中華民國的體制，真的莫過於此。

另外，洪孟楷也說，身為負責任的在野黨，國民黨團上周五也在立院強力反對民進黨將地制法修正草案逕付二讀，經過朝野議事攻防，民進黨同意撤回逕付二讀案，將攸關鬆綁縣市整併升格的地制法修正草案退回內政委員會來審查。對此有網友留言指出，「你們講得沒錯，句句是重點。大問題是，你們要讓普世人民心動、有感覺啊！」「民進黨一切的考量都是選舉與權力」、「這是一個無法無天的政府」、「重點是台灣人民也沒有因此而支持國民黨，這是一大警訊啊！」